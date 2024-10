Schon 21: Travis Barker gratuliert seinem Sohn liebevoll

Travis Barker (48) ist inzwischen dreifacher Vater. Sein Sohn Landon Asher Barker feierte gestern schon seinen 21. Geburtstag. Sein Papa nahm dies zum Anlass, um auf Instagram ein paar liebevolle Worte an den jungen Musiker zu richten. "Du hast meine Welt vor 21 Jahren gesegnet, und ich bin dir ewig dankbar. Ich bin so stolz auf den Mann, der du geworden bist, und auf alles, was du erreichen wolltest und erreicht hast", beginnt er seinen emotionalen Text und fährt fort: "Du bist der beste Sohn und Bruder, den man sich wünschen kann. Ich liebe dich für immer und ewig, mein Junge, und schätze jeden Moment mit dir."

Eine weiche Seite, die der Rockstar sonst nicht allzu oft von sich preisgibt. Zu den innigen Worten teilt er eine Reihe von vielen süßen Bildern – von Landons (21) früher Kindheit bis heute als junger Erwachsener. Auch die Fans des Blink182-Stars feiern sein ältestes Kind. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an deinen gut aussehenden, talentierten jungen Sohn", kommentiert ein Nutzer den Beitrag. Andere freuen sich über die niedlichen Aufnahmen des Papa-Sohn-Duos. "Travis ist der beste Dad", bemerkt ein Fan.

Mit der Mutter seines Sohnes ist der Musiker nicht mehr zusammen. Shanna Moakler (49) und Travis trennten sich bereits im Jahr 2008. Seit 2022 ist der Schlagzeuger mit Kourtney Kardashian (45) verheiratet. Im vergangenen Jahr wurde ihr Liebe mit der Geburt von Baby Rocky gekrönt. Auch wenn das Paar in der Öffentlichkeit steht, ist es Travis sehr wichtig, seinen Jüngsten vom Rampenlicht fernzuhalten – dies bei seinen älteren Kindern anders gehandhabt zu haben, bereue der 48-Jährige inzwischen. "Ich denke, es ist komisch, wenn man erwachsen wird, man 12 oder 15 ist und dann herausfindet: 'Mama, du hast was von mir gepostet'", reflektiert er im Gespräch mit dem Wall Street Journal.

