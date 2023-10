Britney Spears' Hit "Everytime" handelt nicht von Abtreibung

Britney Spears (41) verarbeitete dieses einschneidende Erlebnis nicht in ihrer Musik! Die "Toxic"-Interpretin enthüllte vor wenigen Tagen, dass sie Anfang der 2000er-Jahre von Justin Timberlake (42) schwanger gewesen war und das Baby abgetrieben hatte. Fans vermuteten daraufhin, dass der Popstar in seinem Lied "Everytime" – das ungefähr zu dieser Zeit veröffentlicht worden war – über die Abtreibung singt. Die Songwriterin Annet Artani dementiert diese Vermutungen jetzt aber – und verrät, worum es in "Everytime" tatsächlich geht!

Gegenüber TMZ ruft sich Annet jetzt die Zeit im Studio vor rund 20 Jahren in Erinnerung. Britney habe beim gemeinsamen Schreiben des Songtexts damals nie die Themen Schwangerschaft, Baby oder Abtreibung erwähnt – somit handle "Everytime" auch nicht von diesen einschneidenden Erlebnissen im Leben der Popsängerin. Stattdessen dienten sowohl Britneys als auch Annets vorherige Trennung als Inspiration für die Ballade.

In ihrem Buch, das in wenigen Tagen erscheint, äußert sich Britney zum ersten Mal öffentlich zu der schweren Zeit rund um die Abtreibung. "Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby, wir seien viel zu jung", schreibt sie laut People in ihren Memoiren zu dem Thema.

