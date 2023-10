Widmete Britney Spears ihrem Baby nach Abtreibung ein Lied?

Hätten die Fans es bereits erahnen können? Britney Spears (41) sorgt seit einigen Tagen für Schlagzeilen. Denn erste Details aus ihrem Buch sind bekannt – und in diesem enthüllt die Musikerin: Sie erwartete vor Jahren ein Kind von ihrem damaligen Freund Justin Timberlake (42), trieb das Baby aber ab. Für die Fans der Sängerin eine echte Schocknachricht. Doch einige sind nun sicher: Britney deutete ihre Schwangerschaft damals schon an...

Auf der Plattform X häufen sich inzwischen die Spekulationen – denn einige User sehen in Britneys Song "Everytime" von 2003 einen Hinweis. In dem Lied singt der Popstar von einem geliebten Menschen, den sie in ihren Träumen sieht und schrecklich vermisst. "Also ist es eigentlich ein Schlaflied für ihr ungeborenes Kind mit Justin Timberlake!", vermutet ein Fan und ergänzt: "Das macht die Bedeutung des Songs jetzt ganz anders. Sie ertränkt sich, um bei ihrem Baby zu sein!"

Ob Britneys Bewunderer mit dieser Vermutung recht haben? Bisher galt "Everytime" in Fan-Kreisen als entschuldigende Antwort der Musikerin auf Justins Song "Cry Me a River". In diesem scheint es, als würde der Sänger seine Ex des Betrugs beschuldigen. Was meint ihr: Singt Britney in "Everytime" über ihr Baby? Stimmt unten ab.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards, 2015

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Jahr 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de