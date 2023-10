Poptitan Dieter Bohlen präsentiert seine muskulösen Oberarme

Mit fast 70 zeigt Dieter Bohlen (69) sich muskulös und braungebrannt! Der Musikproduzent und seine Lebensgefährtin Carina Walz, die sich 2006 auf Mallorca kennengelernt haben und zusammen zwei Kinder haben, machen aktuell Urlaub auf den Malediven. Carina machte dabei einige sexy Aufnahmen von ihrem Dieter – der teilt diese nun stolz im Netz mit seinen Fans! Die durchtrainierten Oberarme des Poptitans können sich wirklich sehen lassen!

In seinem neusten Instagram-Beitrag präsentiert sich Dieter gut gelaunt und mit Sonnenbrille auf der Nase auf einem Katamaran. Doch vor allem die muskelbepackten Oberarme des "Cheri Cheri Lady"-Interpreten stechen ins Auge! Im Gespräch mit Bild freut sich der ehemalige DSDS-Juror selber total über die Aufnahmen: "Ich hab’ mich selbst gewundert, als Carina mir die Bilder gezeigt hat. Ich schwöre: ohne Filter oder irgendwie bearbeitet." Für Dieter sei das der Beweis, dass sich die sportlichen Aktivitäten auch auszahlen würden!

Die Fans feiern ihn auf jeden Fall dafür, dass er so gut in Form ist. Eine Userin schreibt: "Meine Güte: was für Oberarme". Ein anderer Nutzer vergleicht Dieter sogar mit David Hasselhoff (71)! Der beliebte Musiker ist auf jeden Fall glücklich darüber, dass sich die "ganze Plackerei lohnt!", wie er im Bild-Interview erklärte.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz in Phuket

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Getty Images Dieter Bohlen im Jahr 2014

