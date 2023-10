Deutlich erkennbar: Sienna Miller präsentiert ihre Babykugel

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Sienna Miller (41) ist 2012 zum ersten Mal Mutter geworden. Seither scheint sie sowohl ihre Rolle als Mama als auch ihre Schauspielkarriere gut unter einen Hut zu bekommen. Ende August erst verkündete sie dann mit ihrem neuen Freund Oli Green eine weitere freudige Nachricht: Sie erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs. Es ist das erste gemeinsame Kind der beiden. Nun setzt Sienna ihren Babybauch mal wieder perfekt in Szene.

Beim Spaziergang durch London am vergangenen Montag zieht die 41-Jährige kurzerhand alle Blicke auf sich. Und das besonders durch ihr Outfit, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. In einem engen, braunen Kleid präsentiert sie dabei stolz ihre stetig wachsende Babykugel. Das figurbetonte Maxi-Dress kombiniert die "American Sniper"-Darstellerin mit einem Trenchcoat und flauschigen Sandalen. Sie beweist erneut, dass ihre aktuelle Schwangerschaft sie nicht davon abhalten kann, eine ordentliche Portion Fashion in ihren Alltag zu bringen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sienna Modebewusstsein beweist. Zum Auftakt der Londoner Fashion Week stahl sie allen Stars die Show. Sie zeigte sich auf dem roten Teppich der Vogue World Show in einem weißen Zweiteiler. Der auffällige Rock der Schauspielerin betonte dabei gekonnt ihre nackte Körpermitte.

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller

Getty Images Sienna Miller, 2023

