Vogue World Show: Sienna Miller und Co. beweisen Eleganz

Bei der Vogue World Show stand alles im Zeichen von Schwarz und Weiß! Zum Auftakt der Londoner Fashion Week stellte das berühmte Modemagazin einen Abend unter dem Motto "Multi-Act-Feier der britischen darstellenden Künste" auf die Beine. Und auf dem roten Teppich performten die Stars und Sternchen aus Film, Musik, Mode und Fernsehen. Dabei war ein Outfit ausgefallener als das andere.

Unter all den Stars stahl wohl vor allem Sienna Miller (41) allen die Show. Die Schauspielerin ist zum zweiten Mal schwanger und präsentierte ihren Babybauch auf dem roten Teppich in einem weißen Zweiteiler. Der aufgeplusterte Rock des Looks setzte ihren nackten Babybauch perfekt in Szene. Viel Haut zeigte aber auch ihre Kollegin Jodie Turner-Smith (37). Sie schlug mit nichts außer einem hoch ausgeschnittenen Slip und einer riesigen schwarzen Schleife um den Oberkörper auf. Ausgefallen war auch das Outfit von Game of Thrones-Star Maisie Williams (26). Zu einem kurzen schwarzen Kleid mit Bübchenkragen kombinierte sie einen gemusterten Hut, dessen Netzstoff lose über ihren Augen hing.

Anders als diese drei setzten andere aber auf schlichte Eleganz. Sängerin Rita Ora (32) entschied sich für ein trägerloses, bodenlanges Kleid in Schwarz, das lediglich durch durchsichtigen Stoff am Rücken etwas verspielt war. Schauspielerin Kate Winslet (47) posierte lässig in einem ebenso weißen Hosenanzug in Oversize-Größe. Darunter trug der Hollywoodstar nichts außer einem hautfarbenen Korsett. Für einen Hosenanzug entschied sich auch Victoria Beckham (49), die verspätet auftauchte und dann mit langen Schritten an den Fotografen vorbei stolzierte.

Getty Images Jodie Turner-Smith bei der Vogue World Show

Getty Images Maisie Williams, 2023

Getty Images Rita Ora während der Vogue World Show 2023

Getty Images Kate Winslet in London, 2023

Raw Image LTD/MEGA Victoria Beckham erscheint zur Vogue World Show

