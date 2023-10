Anne Wünsche verliert im Mama-Alltag manchmal die Nerven

Sie spricht Klartext. Anne Wünsche (32) ist nicht nur Influencerin, sondern auch Vollzeit-Mama. Inzwischen hat sie auch eine echte Rasselbande zu Hause. Aus einer früheren Beziehung hat sie die Töchter Juna und Miley. Erst im vergangenen Jahr machte Sohn Sávio das Familienglück der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin dann perfekt. Doch gibt es auch immer wieder Tage, die ihr manchmal den letzten Nerv rauben. Gegenüber Promiflash verrät Anne, dass das Leben als Dreifach-Mama kein Kinderspiel ist.

"Ich verliere ganz oft meine Geduld, meine Nerven", sagt die 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Aber ich liebe es, ich will das ja genau so haben." Was genau Anne damit meint, sagt sie nur kurz darauf: "Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte Business und ich möchte trotzdem Mama sein. [...] Ich versuche, alles unter einen Hut zu bekommen." Jedoch macht sie auch klar, dass es ganz normal sei, sich im Mama-Alltag mal "überfordert zu fühlen" – auch sie kämpfe ab und an mit solchen Tagen.

Doch ist Anne viel mehr als nur Mutter, wie sie gerade erst wieder bewies. Nach monatelanger, harter Arbeit feierte ihre erste eigene Kinderserie "Einhorn Mina" endlich Premiere. Im Promiflash-Interview schwärmt die Influencerin: "Das war eine krass aufregende Zeit, weil wir alles komplett alleine gemacht haben."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Miley und Sohn Sávio, 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

