Nach Schmerzen: Schwangere Oti Mabuse fühlt sich wieder gut!

Ihr geht es wieder blendend! Vor wenigen Monaten überraschte Motsi Mabuses (42) Schwester ihre Community mit einer zuckersüßen Nachricht: Oti (33) und ihr Partner Marius werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält die Strictly Come Dancing-Profitänzterin ihre Fans mit einigen Update zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden – so wie jetzt: Oti verrät ihren Followern, dass sie sich aktuell besser denn je fühlt!

Via Instagram gibt die 33-Jährige einen Einblick in ihr Seelenleben. So fühle sie sich gerade komplett wie eine Mama. "Ich habe immer angenommen: Wenn ich schwanger werde, würde ich mich niedergeschlagen, schwer und langsam [...] fühlen. Aber was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so rein und selbstbewusst fühle, einfach ich selbst und so sexy", schreibt die werdende Mama zu einer Reihe von Schnappschüssen von sich.

Vor wenigen Wochen sah das noch etwas anders aus – da hatte Oti nämlich mit starken Schmerzen zu kämpfen. Denn die Tänzerin leidet seit der Schwangerschaft an einer Symphysis-Pubis-Dysfunktion. "Die Schmerzen fingen ganz langsam an, wurden aber nachts beim Schlafen immer stärker", erzählte sie offen in einem Instagram-Video.

