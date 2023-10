Oti Mabuse leidet in der Schwangerschaft an großen Schmerzen

Oti Mabuse (33) kann ihre Schwangerschaft nicht so ganz genießen. Aktuell erwartet die Schwester von Motsi Mabuse (42) mit ihrem Partner Marius ihr erstes Kind. Um sein Wunder hatte das Paar lange gekämpft und fast schon aufgegeben – doch nun wird das Baby noch in diesem Jahr kurz vor Weihnachten das Licht der Welt erblicken. In den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft hat Oti mit großen Schmerzen zu kämpfen.

Auf Instagram erzählt sie zu einem Work-out-Video, dass sie an einer Symphysis-Pubis-Dysfunktion (SPD) leidet: Dabei löst ein steifes Becken bei Bewegung in der Schwangerschaft Beschwerden aus. "Die Schmerzen fingen ganz langsam an, wurden aber nachts beim Schlafen immer stärker", beichtet Oti über das Training. Trotzdem fällt es der Profitänzerin extrem schwer, auf Fitness zu verzichten: "Es kann sehr frustrierend sein, wenn man früher regelmäßig Sport getrieben hat und damit aufhören muss. Gehen, Sitzen, Autofahren – all das wird ein bisschen schmerzhaft."

Oti versuche jetzt, durch verschiedene Arten der Bewegung so aktiv zu sein, wie ihr SPD es eben zulasse. "Wir machen weiter und gönnen uns etwas Gnade! Es langsam angehen lassen und durchatmen – Veränderung ist gut, sie mag schwierig sein, aber sie hat einen guten Grund", betont sie.

Instagram / otimabuse Oti Mabuse im Oktober 2023

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und Marius lepure

Instagram / otimabuse Oti Mabuse im Oktober 2023

