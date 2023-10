Vormundschaft: Familienministerium prüft Tristan Thompson

Kommt Tristan Thompson (32) seinem Wunsch näher? Der Basketball-Star hatte im Januar dieses Jahres einen schlimmen Verlust verkraften müssen: Seine Mutter Andrea war ganz plötzlich verstorben. Kurz darauf beantragte der Ex von Khloé Kardashian (39) die Vormundschaft für seinen jüngeren Bruder Amari (17), der auf besondere Hilfe angewiesen ist. Die vorläufige Vormundschaft wurde bereits genehmigt. Jetzt prüft das zuständige Familienministerium Tristans Antrag!

Wie The Blast durch neue Gerichtsdokumente herausfand, befindet sich der NBA-Star einen Schritt weiter. Demnach prüft zurzeit das Ministerium für Kinder und Familie den Antrag auf Vormundschaft von Tristan. Weitere Details sind nicht bekannt und dürfen nicht an die Öffentlichkeit gelangen, da Amari noch minderjährig ist.

Die Familie seiner Ex Khloé unterstützt Tristan bei seinem Vorhaben total. Vor allem nach dem Tod seiner Mutter waren sie eine große Stütze für ihn. Auch Kris Jenner (67) war für ihren einstigen Schwiegersohn da: "Tristan hat definitiv einige Fehler gemacht und er hat einiges definitiv vermasselt, aber am Ende des Tages wird er immer ein Teil unserer Familie sein und wir werden für ihn da sein, egal was passiert", betonte das Familienoberhaupt in einer Folge von The Kardashians.

Tristan Thompson im Juli 2020

Tristan Thompson, Sportler

Khloé Kardashian und Amari Thompson

