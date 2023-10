Das sagten Olsen-Twins bei Bob Sagets Beerdigung zu Co-Stars

John Stamos (60) gibt neue Details über Mary-Kate (37) und Ashley Olsen (37) preis. Der Schauspieler und die Zwillinge standen jahrelang gemeinsam für die Serie Full House vor der Kamera. Mary-Kate und Ashley waren damals noch Kinder, John spielte ihren Onkel. Auch heute pflegen die drei offenbar ein gutes Verhältnis zueinander. Nun enthüllt er, was die beiden auf der Beerdigung ihres Co-Stars Bob Saget (✝65) zum Rest des Casts gesagt haben.

In seinen Memoiren "If You Would Have Told Me" erinnert sich John unter anderem an seine Zeit bei "Full House" zurück. Im Interview bei "Live With Kelly and Mark" betonte er zunächst, wie stolz er auf Mary-Kate und Ashley sei: "Ich liebe sie sehr und sie haben es so gut gemacht." Auch bei Bobs Beerdigung Anfang 2022 seien sie sehr nett gewesen. "Wir waren uns über die Jahre nicht mehr so nahe wegen der Entfernung und sie sagten all die Dinge, die wir hören wollten. Sie sagten: 'Wir haben unsere Kindheit geliebt, wir lieben euch. Wir danken euch für diese wunderbaren acht Jahre.' Das war wirklich etwas, was der Rest von uns hören musste. Es war wirklich schön", erinnerte sich ihr TV-Onkel.

Vor zwei Jahren hatten die Olsen-Twins jedoch dafür gesorgt, dass John ziemlich niedergeschlagen war. Denn im Gegensatz zu allen anderen "Full House"-Darstellern hatten sie sich dagegen entschieden, bei dem Spin-off Fuller House mitzuwirken. "Wir waren enttäuscht, aber wir haben es verstanden", bedauerte der 60-Jährige damals gegenüber New York Times.

Getty Images John Stamos, Schauspieler

Getty Images Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen, "Full House"-Stars

Getty Images Mary-Kate Olsen, Bob Saget und Ashley Olsen im November 2009 in New York

