Kat Dennings schwärmt von TV-Vater Bob Saget (†)

Kat Dennings (38) hat in einem Interview mit dem Magazin People über ihre gemeinsamen Dreharbeiten mit Bob Saget (✝65) gesprochen. Die beiden standen 2001 für die Serie "Raising Dad" vor der Kamera, in der der Schauspieler ihren Vater spielte. Damals war Kat 15 Jahre alt und Bob 44. In dem Gespräch widmete die 38-Jährige ihrem ehemaligen TV-Vater warme Worte: "Er war sehr lieb zu mir, sehr beschützend und sehr freundlich", erzählte sie. Der Schauspieler sei äußerst fürsorglich gewesen, was sie vor allem darauf zurückführte, dass er selbst Töchter hatte. "Ich bin so traurig, dass er nicht mehr da ist", fügte sie hinzu.

"Raising Dad" lief nur eine Staffel lang, aber Kat schwärmte von den positiven Erinnerungen, die sie aus dieser kurzen Zeit mitgenommen hat. Während Bob mit Serien wie "Full House" Kultstatus erlangte, blieb auch seine Rolle als Moderator der Sendung "America’s Funniest Home Videos" vielen in Erinnerung. Sein plötzlicher Tod am 9. Januar 2022 schockierte die Welt. Bob war damals nach einem Stand-up-Auftritt in seinem Hotelzimmer verstorben. Die Todesursache war ein schweres Kopftrauma, vermutlich ausgelöst durch einen unbemerkten Sturz, wie die Ärzte später feststellten. Fremdeinwirkung und die Einnahme diverser Substanzen wurden dabei ausgeschlossen.

Bob hinterließ nicht nur ein beeindruckendes schauspielerisches Erbe, sondern auch eine Familie, die ihn über alles liebte. Mit seiner ersten Frau, Sherri Kramer (68), hatte er drei Töchter: Aubrey, Lara und Jennifer. Im Jahr 2018 heiratete er seine zweite Ehefrau, Kelly Rizzo (45), die bis heute öffentlich liebevoll an ihn erinnert. Auch Kat, die in den letzten Jahren mit Rollen in Marvel-Projekten wie "Thor" und "WandaVision" weitere Erfolge feierte, denkt voller Dankbarkeit an die Zusammenarbeit zurück. Sie erklärte, dass Bobs Herzlichkeit sie bis heute geprägt habe: "Ich erinnere mich nur an sehr, sehr schöne Momente mit ihm."

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

