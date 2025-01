Bob Sagets Todestag: Kelly Rizzo widmet ihm rührende Zeilen

Drei Jahre nach dem überraschenden Tod von Bob Saget (✝65) hat seine Witwe Kelly Rizzo (45) ihrem verstorbenen Ehemann auf rührende Weise Tribut gezollt. In einem emotionalen Instagram-Post erinnert die Podcasterin an den Verlust und teilt einen emotionalen Videozusammenschnitt von ihren und Bobs schönsten Momenten. "Der 9. Januar 2022 war mit Abstand der schlimmste Tag, den ich je erlebt habe. [...] Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht voller Dankbarkeit bin für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, und für die Freude, die Liebe und den Trost, den Bob in mein Leben gebracht hat. Es ist wirklich ein Wunder, dass die Liebe zu Bob nicht schwächer geworden ist", heißt es unter anderem in Kellys Text.

Kelly betont, dass die ausdauernde Wertschätzung für Bob ihr Trost spendet und sie regelmäßig darum gebeten wird, mehr Erinnerungen an ihn zu teilen: "Es macht mich glücklich zu wissen, dass er von oben all die Liebe spürt und von dem Zuspruch gerührt ist." Gleichzeitig äußert sie sich betroffen über die aktuellen Waldbrände in Los Angeles, die viele Menschen und auch die Region Pacific Palisades – Bobs langjähriges Zuhause – schwer getroffen haben. "Bobs großes Herz würde leiden, wenn er die Zerstörung sehen würde", ließ sie ihre Fans wissen.

Bob Saget, der im Alter von 65 Jahren durch ein Kopftrauma verstarb, hinterließ neben seiner Frau Kelly auch drei Töchter aus seiner ersten Ehe mit Drehbuchautorin Sherri Kramer (68). Der einstige Full House-Star und Kelly lernten sich 2015 kennen und heirateten drei Jahre später. Ihre Beziehung mit ihm beschrieb die 45-Jährige gegenüber People einst als "die größte Liebe meines Lebens".

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo während eines Events

Instagram / eattravelrock Bob Saget und seine Frau am Strand