Eine Schocknachricht für alle Full House-Fans! Schauspieler Bob Saget (65) wurde durch die 90er-Jahre-Familiensendung zum Star. An der Seite von seinen Co-Stars wie zum Beispiel Mary Kate (35) und Ashley Olsen (35) oder John Stamos (58) spielte er darin acht Jahre lang den verwitweten Vater Danny Tanner. Nun macht die traurige Nachricht die Runde: Bob ist im Alter von 65 Jahren völlig unerwartet verstorben.

Das bestätigte die Polizei nun gegenüber The Hollywood Reporter. Demnach wurde Bob am Sonntag leblos in einem Hotelzimmer in Orlando gefunden. Die Rettungskräfte mussten noch vor Ort seinen Tod feststellen. Der dreifache Vater befand sich zurzeit gerade auf einer Comedytour in der Stadt. Zu der Todesursache ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei schließt zum aktuellen Zeitpunkt allerdings Fremdverschulden oder Drogenmissbrauch aus.

Neben der Schauspielerei war Bob auch als Stand-up-Comedian und Moderator tätig. Zu seinen größten TV-Erfolgen gehörten neben "Full House" auch die Show "America’s Funniest Videos" und How I Met Your Mother. Vor wenigen Jahren konnte er in Fuller House außerdem wieder in seine Kultrolle als Danny Tanner schlüpfen.

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

Getty Images Bob Saget im April 2019

Getty Images Bob Saget, Darsteller

