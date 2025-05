Kelly Rizzo feiert Geburtstag ihrer neuen Liebe Breckin

Kelly Rizzo (45) hat ihrem Freund Breckin Meyer (51) zu seinem Geburtstag am 7. Mai eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht. Die Schauspielerin veröffentlichte auf Instagram gemeinsame Fotos, auf denen sie und Breckin lachend und innig zu sehen sind. Außerdem schrieb sie, wie sehr Breckin ihr Leben nach dem Tod ihres Ehemanns Bob Saget (✝65) verändert hat. Sie schrieb: "Vor nicht allzu langer Zeit konnte ich mir nicht einmal vorstellen, wie es sein würde, wieder zu lieben, sich sicher zu fühlen, verstanden zu werden, gesehen und akzeptiert zu werden... Dann traf ich Breckin." Mit diesen emotionalen Worten machte Kelly öffentlich, welche Rolle ihr neuer Partner in ihrem Leben spielt und bat ihre Follower, ihm fleißig zum Geburtstag zu gratulieren.

Die beiden sind seit etwas mehr als einem Jahr ein Paar. Ihr Liebes-Outing feierten Kelly und Breckin Anfang 2024 beim legendären Grammy-Viewing-Event von Musiker Steven Tyler (77). Bis dahin hatte Kelly, die nach dem plötzlichen Tod von Bob Saget am 9. Januar 2022 erst einmal lange Zeit trauerte, ihr neues Liebesglück noch zurückhaltend behandelt. Immer wieder teilt die Schauspielerin in den sozialen Medien ihre Erinnerungen an Bob, mit dem sie von 2018 bis zu dessen Tod verheiratet war. Auch am dritten Todestag des "Full House"-Stars widmete sie ihm im Januar eine berührende Botschaft und ließ die Fans an ihren Gefühlen teilhaben – sie dankte ihm für die gemeinsame Zeit und die Liebe, die sie erlebt hat.

In Interviews und Posts betont Kelly regelmäßig, wie sie trotz Schicksalsschlägen Optimismus bewahrt und mit Freude durch das Leben geht. Breckin, den viele aus Filmen wie "Clueless" kennen, ist inzwischen an ihrer Seite zu einem festen Rückhalt geworden. In Kellys Umfeld gilt er nicht nur als humorvoll und kreativ, sondern auch als jemand, der mit seiner Offenheit und seinem Verständnis den Neustart nach einer schweren Verlustphase möglich gemacht hat. Immer wieder werden die beiden auch ganz verliebt zusammen gesehen.

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo während eines Events

Instagram / kellyrizzo Kelly Rizzo mit ihrem Partner Breckin Meyer

