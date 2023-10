Keine Begleitung: Peter Klein will selbst in den Dschungel!

Er will nach Australien! Peter Klein (56), der als Stiefvater von Daniela Katzenberger (37) bekannt wurde, war schon öfter im Reality-TV zu sehen. Nach Australien reiste der gelernte Maler und Lackierer bereits dreimal – jedoch immer als Begleitperson! Das letzte Mal war er als Unterstützung seines Ex-Schwiegersohns Lucas Cordalis (56) in Down Under mit dabei. Nun erzählt Peter im Promiflash-Interview, dass er selbst gerne am Dschungelcamp teilnehmen würde!

Promiflash traf den Maler zusammen mit Yvonne Woelke (41) in Berlin auf der Halloween-Party von Denise (33) und Henning Merten (33). Offen plauderten die beiden über mögliche zukünftige TV-Projekte: Peter und Yvonne würden beide gerne in den Dschungel! Peter, der bisher immer als Unterstützer mitgekommen war, betonte: "Australien ist ein wunderschönes Land, ohne Frage. […] jetzt habe ich gesagt, wenn ich nochmal nach Australien reise, dann als Kandidat!" Rasch fügte er noch hinzu: "Falls Yvonne teilnehmen sollte, würde ich als Begleitperson auch nochmal mitkommen!" Er ging sogar so weit, dass er als Privatperson mitreisen würde, falls Yvonne einen anderen Unterstützer wählen sollte.

Yvonne, die zum Scherzen aufgelegt war, warf ein, dass Peter ja angeblich immer nur "Quatsch" in Australien mache. Auf die Umstände, wieso Peters Beziehung zu seiner Ex-Frau Iris Klein (56) nach der letzten Australienreise gescheitert war, wollten sie allerdings nicht eingehen. "Jedes Mal, wenn ich in Australien dabei bin, gibt es Theater", wunderte sich Peter nur.

Anzeige

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke im Promiflash-Interview

Anzeige

Instagram / lucascordalis Peter Klein und Lucas Cordalis in Australien, 2023

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de