Letzte Podcast-Folge: Spielen die Pochers auf Ehe-Drama an?

Deuten Amira (31) und Oliver Pocher (45) schon in ihrer Podcast-Aufzeichnung ein Drama an? Nach ihrer Trennung schienen sich die beiden TV-Stars erst noch gut zu vertragen – sogar ihr Podcast lief noch weiter. Doch dann kippte die Stimmung und die beiden fingen an, gegeneinander zu wettern. Mittlerweile zog Olli sogar einen Schlussstrich unter den Podcast und beendete die Zusammenarbeit. Und offenbar begann das Drama zwischen Amira und Olli schon viel früher.

Im September zeichneten Olli und Amira die Folgen ihres Podcasts "Die Pochers!" vor Live-Publikum auf. Zu dem Zeitpunkt sind die beiden schon kein Paar mehr. Während die Stimmung die meiste Zeit gut ist, fällt eine Bemerkung, die angesichts der aktuellen Vorwürfe eine Andeutung auf das folgende Ehe-Drama sein könnte. Eine Zuschauerin erzählt in der Fragerunde, dass sie und ihr Freund zwischenzeitlich getrennt waren. "Wer von euch hat denn rumgebumst?", feuert Olli direkt raus und Amira schaut peinlich berührt zur Seite: "Wunder Punkt..." Ob die beiden das auf sich beziehen oder auf das Pärchen im Publikum, bleibt allerdings unklar.

Das Ende ihres Podcasts begründete Olli bei Instagram mit einem "Vertrauensverlust". Eine weitere Zusammenarbeit sei unmöglich. Im Anschluss an dieses Statement war er unter den abonnierten Personen auf Amiras Account plötzlich nicht mehr zu finden. Sie entfolgte ihm offenbar – möglicherweise sogar als Reaktion auf seinen Post.

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Getty Images Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Podcastbande / Voss + Krüger Oliver und Amira Pocher

