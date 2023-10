Nicht sexy auf Erotikmesse? Manager verteidigt Anne Wünsche!

Anne Wünsches (32) Schuhe sorgen für eine Menge Schlagzeilen! Die Influencerin ist in diesem Jahr das Gesicht der Erotikmesse Venus. In diesem Zuge durfte sie die Veranstaltung am Donnerstag eröffnen – doch ihr Look fiel bei den Fans durch. Denn die ehemalige Schauspielerin trug Sneaker, während alle anderen Nacktschnecken in High Heels auftraten. Für ihre Schuhwahl wird Anne nun kritisiert – aber sie bekommt Unterstützung!

Im Netz bekommt inzwischen sogar schon Annes Manager Nachrichten bezüglich ihrer Turnschuhe. "Kannst du Anne nicht mal sagen, dass man auch sexy Schuhe anziehen kann? Nicht immer diese Sneaker zum Kleid auf einer Erotikmesse!", heißt es in einer davon auf Instagram. Darauf antwortet der Presse-Experte aber prompt: "Anne hat sich wohlgefühlt und dann werde ich einen Teufel tun und ihr Dinge vorschreiben. Anne ist, wie sie ist, man nennt das echt!"

Anne stellte sich die Venus offenbar etwas anders vor – denn die Mutter von drei Kids zeigte sich bei der Messe ziemlich schockiert! "Die laufen hier auch nackt rum. Also komplett. Bin ich hier richtig?", zweifelte sie im Netz an ihrem Verstand, während sie über das Gelände lief.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (R.) neben den anderen Botschafterinnen der Venus, Oktober 2023

Anzeige

Wehnert, Matthias/ Action Press Anne Wünsche bei der Erotikmesse Venus, Oktober 2023

Anzeige

ActionPress Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Wie findet ihr Annes Schuhwahl auf der Erotikmesse Venus? Cool und individuell! Unpassend und unsexy! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de