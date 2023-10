US-Schauspieler Richard Moll ist mit 80 Jahren verstorben

Seine Liebsten trauern um ihn. Richard Moll ergatterte seine erste Filmrolle im Jahr 1967 – seinen Durchbruch hatte der Schauspieler aber erst in den 80ern. Eine seiner längsten Rollen war die des Gerichtsmediziners Nostradamus "Bull" Shannon in der Serie "Harrys wundersames Strafgericht", die er rund acht Jahre verkörpert hatte. Im Laufe seiner Leinwand-Karriere stand er mit Superstars wie Arnold Schwarzenegger (76) vor der Kamera. Doch jetzt folgen traurige Nachrichten: Richard ist verstorben.

Wie The Wrap berichtet, sei der Kalifornier am Donnerstag friedlich eingeschlafen. Laut seines Pressesprechers habe Richard in seinem Haus in Big Bear Lake seine letzte Ruhe gefunden. Er hinterlässt neben seinen Kindern Chloe und Mason Moll sowie seiner Ex-Frau Susan Brown auch seine zwei Stiefkinder.

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler arbeitete er zu Lebzeiten auch als erfolgreicher Sprecher. So war Richards Stimme in Zeichentrickserien wie zum Beispiel "Mighty Max" zu hören. Auch berühmten Comic-Adaptionen wie Spiderman und "Batman" verlieh er seine Stimme.

Anzeige

Getty Images Richard Moll bei der Premiere von "Scary Movie 2"

Anzeige

Getty Images Richard Moll im März 2002

Anzeige

Getty Images Richard Moll, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de