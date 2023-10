Promi-Boxkampf: Stehen Aleks Petrovic seine Muckis im Weg?

Kann Aleksandar Petrovic (32) im Boxring dominieren? Der Reality-TV-Star stellt sich nächstes Wochenende einer großen Herausforderung: Beim Fame Fighting tritt er am 4. November in Bonn gegen Diogo Sangre (29) an und will sich den Sieg im Hauptkampf holen – über fünf Runden wollen die beiden Männer boxen. Dafür trainiert der Muskelprotz bereits seit Wochen fleißig. Doch wird Aleks seine Statur zum Verhängnis?

Im Sommerhaus der Stars hatte der Fitnesstrainer zuletzt erklärt, eher auf Optik und Masse zu trainieren. Für einen Boxer eher ein Nachteil – doch Aleks sieht darin kein Problem mehr. Bei der Pressekonferenz des Events erklärte er auf eine Promiflash-Frage: "Seit dem Sommerhaus habe ich sehr viel getan, sehr viel Kraft-Ausdauer trainiert." Er habe sich zudem ein hochprofessionelles Team an Bord geholt: "Die haben mich bestens vorbereitet und ich bin topfit."

Tatsächlich trainiert der 32-Jährige seit einigen Wochen mit echten Profis: Unter anderem wird er von Felix Sturm (44) gecoacht. Der Sportler ist Europameister im Halbmittelgewicht und hatte in seiner Karriere bereits 42 von 52 Kämpfen für sich entscheiden können.

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Aleksandar Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige

Getty Images Felix Sturm im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de