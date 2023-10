Matthew Perry starb am Geburtstag von Ex Julia Roberts

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag! Am Samstag starb Matthew Perry im Alter von nur 54 Jahren. Der Friends-Darsteller soll leblos in seinem Whirlpool aufgefunden worden sein. Nach seinem plötzlichen Tod meldeten sich bereits zahlreiche Schauspielkollegen und seine Familie. Eine äußerte sich noch nicht: Julia Roberts (56). Sie und Matthew waren sogar mal ein Paar gewesen. Tragischerweise starb er sogar an Julias Geburtstag.

Matthew starb am 28. Oktober – am selben Tag, an dem der "Pretty Woman"-Star seinen 56. Geburtstag feierte. Zum jetzigen Zeitpunkt äußerte sie sich noch nicht zum plötzlichen Tod ihres Ex-Freundes. Auf Instagram schaltete sie aber die Kommentarfunktion aus: Fans können ihr keine Nachrichten mehr unter den Beiträgen hinterlassen. Ob das mit Matthews Tod zu tun haben könnte?

Die beiden hatten sich während der Dreharbeiten zu "Friends" kennengelernt. Die Beziehung hielt zwei Jahre, bis Matthew ihr schließlich den Laufpass gab. "Ich hätte ihr nie genügen können. Ich war gebrochen, verbogen, nicht liebenswert. Statt mich also der unvermeidlichen Qual zu stellen, sie zu verlieren, habe ich mit der wunderschönen und strahlenden Julia Roberts Schluss gemacht", erklärte er in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

