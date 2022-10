Matthew Perry hatte eine heimliche Romanze mit Julia Roberts

Matthew Perry (53) plaudert aus dem Nähkästchen! Dem Schauspieler gelang mit der Serie Friends vor fast 30 Jahren der Durchbruch – dort verkörperte er den Seriencharakter Chandler Bing. Hollywood-Star Julia Roberts (54) hatte 1996 in der Sendung einen Gastauftritt, bei dem sie Chandler Bings Freundin Susie Moss spielte. Damals funkte es zwischen ihm und der Beauty, wie Matthew nun verriet: Er und Julia waren ein Paar!

The Times veröffentlichte Auszüge seiner Memoiren, in denen Matthew verrät, dass er und Julia wegen der Sendung in Kontakt kamen. Erst flirteten sie per Fax, was das Zeug hält – nachdem sie dann telefoniert hatten, wurden sie ein Paar. Zwei Jahre hielt das junge Glück, dann beendete der heute 53-Jährige die Beziehung.

Aber wieso gab Matthew Julia den Laufpass? "Ich hätte ihr nie genügen können. Ich war gebrochen, verbogen, nicht liebenswert. Statt mich also der unvermeidlichen Qual zu stellen, sie zu verlieren, habe ich mit der wunderschönen und strahlenden Julia Roberts Schluss gemacht", erklärte er.

