"Alltagsaufgaben": Katharina Eisenblut sucht Haushaltshilfe

Sie benötigt Hilfe! Katharina Eisenblut (29) ist seit 2021 in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Partner Niko Kronenbitter. Vergangenes Jahr gaben sie sich im engen Familienkreis das Jawort – kurz nachdem ihr gemeinsamer Sohn Emilio das Licht der Welt erblickt hatte. Im Juli dieses Jahres feierte die frischgebackene Mama dann stolz den ersten Geburtstag ihres Sohnes: Doch ein Kind bedeutet auch viel Arbeit: Nun sucht Katharina eine Haushaltshilfe!

In ihrer Instagram-Story startet die einstige DSDS-Kandidatin einen Aufruf mit der Überschrift "Familienmitglied gesucht". In dem nachfolgenden Text erklärt sie, dass sie eine "zuverlässige Unterstützung für Alltagsaufgaben" benötige: "Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir bei meinen täglichen Aufgaben zur Hand gehen kann". Die zu erledigenden Aufgaben umfassen dabei sowohl eine Unterstützung im Haushalt als auch das Aufpassen auf ihren Sohn Emilio.

Gerade erst gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Partner sich ein weiteres Baby wünschen – und hatte sogar die Hoffnung, bereits schwanger zu sein: "Ich habe so ein bisschen Kopfschmerz und mir ist so übel und das hatte ich bei der ersten Schwangerschaft auch. Ich wünsche mir so sehr noch ein Baby und ich hoffe, dass es vielleicht jetzt geklappt hat", verkündete sie auf Instagram. Das Ergebnis des Schwangerschaftstests war jedoch negativ.

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut , 2023

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut teilt Throwback-Foto von der Geburt ihres Babys

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katharina per Instagram eine Haushaltshilfe sucht? Ich finde das total toll! Ich finde das schon etwas schwierig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de