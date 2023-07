Etwa wieder schwanger? Katharina Eisenblut macht einen Test

Katharina Eisenblut (29) wünscht sich ein zweites Kind. Eigentlich könnte die ehemalige DSDS-Kandidatin kaum glücklicher sein: Vor einem Jahr erblickte ihr Söhnchen Emilio das Licht der Welt. Wenig später schritten die Sängerin und ihr Ehemann Nico Krone vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Jetzt gesteht Katharina im Netz jedoch: Sie wünscht sich schon seit Langem ein zweites Baby. Weil ihr letzter Schwangerschaftstest nicht eindeutig war, testet sie sich kurzerhand noch mal.

In einem emotionalen Instagram-Video gibt Katharina zu: "Ich habe so ein bisschen Kopfschmerz und mir ist so übel und das hatte ich bei der ersten Schwangerschaft auch. Ich wünsche mir so sehr noch ein Baby und ich hoffe, dass es vielleicht jetzt geklappt hat." Anschließend hält die 29-Jährige den Test in die Kamera und zeigt das negative Ergebnis. "Es ist schon sehr frustrierend, wenn man es so oft versucht und es einfach nicht klappt", erklärt Katharina.

In den Kommentaren fühlen viele Fans mit der Mama. "Schade, aber das klappt sicherlich noch", macht ihr ein Follower Mut. Ein anderer Nutzer ist sich sicher: "Ihr seid schon tolle Eltern und werdet es auch sicherlich noch einmal." Bisher äußerte sich Katharina nicht weiter zu dem Videoclip.

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut teilt Throwback-Foto von der Geburt ihres Babys

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Mann Niko Kronenbitter im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de