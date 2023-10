"Bachelor in Paradise"-Lara und Michi geben neuem Cast Tipps

Die beiden verraten ihr Liebesgeheimnis! Lara Honner (25) und Michi Bauer (32) hatten sich 2022 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Die beiden hatten die Show zwar vor dem Finale freiwillig verlassen, doch nach den Dreharbeiten lernten sie sich weiter kennen und sind seitdem megaglücklich. Inzwischen sind sie seit über einem Jahr zusammen. Gegenüber Promiflash geben Lara und Michi jetzt wichtige Tipps für den diesjährigen Cast.

"Zu verstehen, dass das Paradise eine eigene Welt ist. Eine Blase, die zerplatzt, wenn man wieder im Alltag angekommen ist", empfindet Michi als besonders wichtig. Man solle sich während der Show nicht verstellen, einfach so sein, wie man ist und sich so gut wie möglich öffnen. Doch das ist nicht der einzige Rat, den er gibt – es sei wichtig, den anderen richtig kennenzulernen, mit all seinen Macken, und nicht zu viel auf äußere Einflüsse hören. "Vor allem nicht alles für Fame machen und alles öffentlich austragen", macht der 32-Jährige deutlich.

Bei Michi und Lara scheint das gut funktioniert zu haben, doch nach den Dreharbeiten gab es für das Paar dennoch einige Problemchen: "Anfangs war es schwierig, dass wir ja nicht zu zweit gesehen werden durften", erklärt Lara Promiflash. Dafür entwickelten sie jedoch auch ihre eigenen Taktiken, wie sie verrät: "An Halloween beispielsweise sind wir mit Sturmmaske unterwegs gewesen. So konnten wir die Versteck-Zeit übergehen." Inzwischen würden die zwei fast alles gemeinsam unternehmen. "Wir waren in einem Jahr schon in sieben Ländern. Also Langeweile oder öden Alltag gibt es bei uns nicht", verrät sie.

Instagram / larahonner Michi Bauer und Lara Honner

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi und Lara bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Date

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi Bauer und Lara Honner, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2022

Freut ihr euch auf die kommende Staffel von "Bachelor in Paradise"? Ja, mega! Nee, irgendwie nicht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



