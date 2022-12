"Vier Monate": Lara Honner und Michael Bauer total verliebt

Lara Honner (24) und Michael Bauer (32) schweben auf Wolke sieben! Bei Bachelor in Paradise funkte es zwischen den beiden Reality-TV-Stars. Vor dem Finale verließen die zwei die Show, lernten sich jedoch nach den Dreharbeiten weiter kennen. Daraufhin wurden der Beau und die Blondine ein Paar. Nun sind Lara und Michi schon vier Monate zusammen – und offenbar nach wie vor überglücklich miteinander!

Die beiden Turteltauben teilten auf Instagram ein romantisches Reel, in dem sie sich in einem Fahrstuhl leidenschaftlich küssen. "Das ist also Liebe", schrieb die verliebte Influencerin dazu und ergänzte: "Schon vier Monate mit dir und hoffentlich nie wieder ohne dich." Lara und Michi scheinen nach wie vor bis über beide Ohren verknallt zu sein.

Fans freuten sich sehr über den süßen Beitrag und hinterließen in der Kommentarspalte viele liebe Worte. Auch prominente Follower reagierten auf Lara und Michis Liebes-Post. "Ich sehe pure Liebe", schrieb beispielsweise Dario Carlucci (35). "Ihr Süßen", kommentierte auch Umut Tekin (25).

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi Bauer und Lara Honner, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi und Lara bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Date

Instagram / dariocarlucci Dario Carlucci im August 2022

