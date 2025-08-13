Diese Singles wollen Fans bei "Bachelor in Paradise" sehen

Die beliebte Realityshow Bachelor in Paradise feiert ihr Comeback! RTL bestätigte auf Instagram offiziell, dass es eine neue Staffel der Sendung geben wird, in der ehemalige Teilnehmer aus Der Bachelor und Die Bachelorette die Chance erhalten, die große Liebe zu finden. In den Kommentaren hoffen viele Fans vor allem auf eine Kandidatin: Eva Thümling (29). Die einstige Die Bachelors-Finalistin konnte sich in ihrer Staffel offenbar große Sympathien aufbauen. Auch Devin Dayan und sein Bachelorette-Kollege Jan sind bei den Zuschauern beliebt. Nachdem beide mit Stella Stegmann (28) nicht ihr Glück finden konnten, sind sie immer noch Singles.

In den Kommentaren unter dem Ankündigungs-Post haben die Fans aber auch weitere Ideen. "Unbedingt dabei sein sollten alle Bachelors und Bachelorettes, die Single sind", hofft ein User in den Kommentaren. Hoch im Kurs sind zum Beispiel Niko Griesert (34) und Stella Stegmann. Doch auch Michèle de Roos (32), Michelle Gwozdz (31), Erik Hebbe und Tami Nehrbass (32) würden die Zuschauer gerne im Paradies beobachten.

Bislang hält RTL die Kandidaten der Datingshow geheim. Klar ist jedoch, dass Ur-Bachelor Paul Janke (43) den Singles wieder als Barkeeper mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. In dem Social-Media-Video verkündet der Blondschopf höchstpersönlich: "Koffer packen und Cocktails kaltstellen. Es geht wieder ins Paradies, denn 'Bachelor in Paradise' ist wieder zurück und ich halte natürlich die Stellung an der Bar."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paul Janke, einstiger Bachelor

Anzeige Anzeige

Instagram / evathuemling Eva Thümling, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann und Devin Dayan bei "Die Bachelorette"