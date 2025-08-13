Bestätigt: Es kommt eine neue Staffel "Bachelor in Paradise"

Gute Nachrichten für Liebhaber der beliebten Rosenformate: Die Show Bachelor in Paradise kehrt nach einem Jahr Pause wieder zurück! Pünktlich zum Finale der aktuellen Staffel von Die Bachelors verkündet Ur-Bachelor Paul Janke (43) die Neuigkeiten auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. "Es geht wieder ins Paradies, denn 'Bachelor in Paradise' ist wieder zurück", erklärt er begeistert in einem Video. Lange müssen die Fans nicht warten: Noch in diesem Jahr soll die Show wieder losgehen.

In der Caption des Beitrags wird zusätzlich bestätigt, dass Paul auch 2025 das Herzstück der Show bleibt. "Er mixt nicht nur Drinks, sondern bringt auch Ordnung ins Gefühlschaos der Kandidaten", heißt es dort. Die Fans zeigen sich begeistert und überhäufen den Beitrag mit positiven Kommentaren. Ein Fan schreibt: "Oh, juhu! Ich kann's kaum erwarten – der Bachelor-Kosmos hat ein Highlight zurück!" Andere sprühen vor kreativen Ideen bezüglich der Teilnehmer: "Unbedingt dabei sein sollten alle Bachelors und Bachelorettes, die Single sind." Die Vorfreude auf die neue Staffel ist klar spürbar.

Paul Janke, der erstmals 2012 als Der Bachelor bekannt wurde und seitdem immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen war, freut sich offenbar sehr auf die neue Staffel. Als Barkeeper ist er längst zum Kult geworden, der nie um einen lockeren Spruch verlegen ist und den Kandidatinnen und Kandidaten charmant mit Rat und Tat zur Seite steht. "Bachelor in Paradise" bringt ehemalige Teilnehmer der Bachelor-Welt zusammen und verspricht auch diesmal wieder jede Menge Drama, Romantik und Gelegenheiten, die große Liebe zu finden – oder zumindest für reichlich Unterhaltung zu sorgen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Paul Janke als Barkeeper bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star