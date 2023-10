Matthew Perrys Ex-Verlobte äußert sich erstmals zum Tod

Sie hält ihn in Erinnerung. Erst vor wenigen Tagen erschütterten tragische Nachrichten die Fans von Matthew Perry (✝54). Der Friends-Star wurde leblos im Whirlpool seines Anwesens aufgefunden. Bisher äußerten sich neben seinen einstigen Kollegen auch seine Freunde und Familie mit emotionalen Statements zu seinem Ableben. Nun kommt eine weitere Person aus seinem engen Kreis zu Wort: Matthews einstige Verlobte Molly Hurwitz spricht erstmals über ihren verstorbenen Ex.

In einem Instagram-Post zollt sie ihrem einstigen Geliebten Tribut. "Er würde es lieben, wenn die Welt darüber sprechen würde, wie talentiert er war. Und er war wirklich sehr talentiert", schreibt die 33-Jährige. Doch erinnert sie sich nicht nur an seine öffentliche Persönlichkeit, sondern auch an den privaten Matthew. "Ich liebte ihn zwar mehr, als ich begreifen konnte, aber er war kompliziert", heißt es weiter in ihrem Statement. Sie sei trotz alldem "außerordentlich dankbar für alles, was [sie] aus [der] Beziehung gelernt habe." Ihren Post schließt sie mit den Worten: "Ich denke an dich."

Matthew und Molly waren von 2018 bis 2021 zusammen gewesen. Doch nur sechs Monate, nachdem sie sich verlobt hatten, hatte der Schauspieler sich von der Literaturmanagerin getrennt. "Manchmal klappt es einfach nicht und genau so ist es in diesem Fall. Ich wünsche Molly nur das Beste", hatte er damals gegenüber People erklärt.

007 / MEGA Matthew Perry und Molly Hurwitz im November 2019

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / mollyhurwitz Molly Hurwitz, Ex-verlobte von Matthew Perry

