Herzversagen: Schauspieler Elmar Wepper (79) ist verstorben

Traurige Neuigkeiten erschüttern die TV-Welt! Elmar Wepper (79) machte sich als Schauspieler und Synchronsprecher in den vergangenen Jahren einen großen Namen. In zahlreiche Filmen und Serien, darunter einigen Episoden der Das Traumschiff-Reihe, war der Bruder von Fritz Wepper (82) zu sehen und war zudem in einigen Produktionen die deutsche Stimme von Mel Gibson (67). Jetzt müssen die Fans Abschied von dem Augsburger nehmen: Elmar ist überraschend verstorben.

Das berichtet Bild und beruft sich dabei auf den engsten Kreis des Filmstars. Demnach sei Elmar am Dienstagmorgen gestorben – als Ursache wird Herzversagen angegeben. Der 79-Jährige soll zusammengebrochen und anschließend nicht mehr zu sich gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung liegt bisher nicht vor.

Elmar hinterlässt seine Ehefrau Anita Schlierf und einen Sohn. An seinem 75. Geburtstag hatte er noch gegenüber der Augsburger Allgemeinen von seiner Familie geschwärmt: "Ich bin glücklich verheiratet, habe einen Sohn, der mich gerade zum zweiten Mal zum Opa gemacht hat. Das gibt dem Dasein eine gewisse Sinnträchtigkeit!"

Getty Images Elmar und Fritz Wepper beim Bayrischen Filmpreis, 2019

Getty Images Elmar Wepper im Dezember 2017

ActionPress Elmar Wepper und seine Frau Anita im Jahr 2021

