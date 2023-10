"Ein wahrer Freund": Uschi Glas trauert um Elmar Wepper!

Uschi Glas (79) ist in tiefer Trauer. Heute Morgen wurde bekannt, dass der Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper (79) überraschend an Herzversagen verstarb. Der Bruder von Fritz Wepper (82) hatte während seiner Karriere in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mitgewirkt. Unter anderem hatte er für die ZDF-Serie "Zwei Münchner in Hamburg" vor der Kamera gestanden, in der auch Uschi mitspielte. In einem Statement widmet Uschi ihrem Kollegen Elmar nun einige emotionale Worte.

Gegenüber Bild äußert die 79-Jährige, dass sie "fassungslos" sei und eigentlich keine Worte habe. "Ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich und meinen Mann. Mit Elmar hatte ich die meisten gemeinsamen Drehtage meiner Karriere", erklärt sie. Ihre Gedanken seien nun ganz bei Elmars Familie.

Elmar hinterlässt neben seinem Bruder Fritz seine Ehefrau Anita Schlierf, einen Sohn sowie zwei Enkel. Vor einigen Jahren hatte er noch gegenüber der Augsburger Allgemeinen von seiner Familie geschwärmt: "Ich bin glücklich verheiratet, habe einen Sohn, der mich gerade zum zweiten Mal zum Opa gemacht hat. Das gibt dem Dasein eine gewisse Sinnträchtigkeit!"

