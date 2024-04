Fritz Wepper (†) ruht nun im Familiengrab neben Bruder Elmar

Familie und Freunde nehmen nun Abschied. Am 25. März ist TV-Legende Fritz Wepper (✝82) verstorben. Heute findet die Trauerfeier des deutschen Schauspielers statt. Wie Bild erfahren haben will, haben sich seine Gattin Susanne Kellermann und die zwölfjährige Tochter Filippa um einen liebevollen, schönen und feierlichen Abschied von ihm gekümmert. Künftig ruhe Fritz im Familiengrab neben seinem Bruder Elmar Wepper (79), welcher im vergangenen Oktober verstarb. Dass sie auch unter der Erde zusammen sein wollen, sollen die Geschwister bereits zu Lebzeiten vereinbart haben.

Bei Fritz' Trauerfeier versammeln sich unzählige Stars, die sich von ihrem einstigen Kollegen und Freund gebührend verabschieden wollen. Unter anderem waren deutsche Größen wie Uschi Glas (80), Bernd Herzsprung (82), Hubert Burda und Musikerin Vicky Leandros (71). Aber auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57) nimmt teil. Selbstverständlich sind auch seine "Um Himmels Willen"-Co-Stars Janina Hartwig (62), Emanuela von Frankenberg, Lars Weström und Andrea Wildner bei der feierlichen Zeremonie dabei.

Die Nachricht über Fritz' Tod machte seine Ehefrau Susanne Ende März gegenüber dem Boulevardmagazin publik. "Fritz ist friedlich eingeschlafen", hieß es in den Medien. Seine letzten Tage verbrachte der Synchronsprecher im Hospiz in München, wo er regelmäßig von seinen Liebsten besucht wurde. Wenige Tage vor seinem Sterben berichtete die Produzentin noch davon, wie stark ihre Tochter mit allem umgehe: "Sie geht mit der ganzen Situation unglaublich toll um. Sicher am besten von uns allen. Filippa legt sich auch mal zu Fritz aufs Bett. Sie ist sehr fürsorglich, heitert ihn auf, erzählt ihm viel und dekoriert sein Zimmer mit Bildern."

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Getty Images Fritz Wepper mit seiner Frau Susanne Kellermann

