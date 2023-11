Nur mit Freunden und Familie: Elmar Wepper wurde beigesetzt

Die Welt nimmt Abschied von Elmar Wepper. Ende Oktober wurde der Tod des Schauspielers bekannt. Er wurde 79 Jahre alt und soll an Herzversagen gestorben sein. Zurück blieben seine Frau Anita und der gemeinsame Sohn. Kurz nach seinem Tod hieß es, dass der Bruder von Fritz Wepper (82) im privaten Rahmen ohne Öffentlichkeit beigesetzt werden soll. Nun fand Elmar seine letzte Ruhe im Familiengrab neben seiner Mutter.

Wie Bild nun berichtet, wurde Elmar am Mittwoch im Münchener Stadtteil Nymphenburg-Neuhausen beigesetzt. Mit besonders viel Liebe baute seine Familie einen Altar mit gerahmten Fotos, Kerzen und Blumen in der kleinen Kirche auf. Die kurze Trauerrede hielt sein Sohn Elmar und berichtete von geliebten Erinnerungen an seinen Vater, wie die gemeinsamen Ausflüge zum Segeln. Die Feier soll klein und ohne viel Aufwand gewesen sein. Dennoch waren neben seiner Witwe und seinem Bruder auch Promis wie Schauspielerin Uschi Glas (79) und Prinz Leopold von Bayern vor Ort. Zum Abschied spielte wohl Andreas Gabaliers (38) "Amoi seg' ma uns wieder".

Vor allem sein Bruder Fritz, der selbst ein bekannter deutscher Schauspieler ist, hatte nach Elmars Tod wohl um Fassung gerungen. "Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste. [...] Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen", erklärte der "Um Himmels Willen"-Darsteller dem Online-Magazin.

Getty Images Elmar Wepper im Dezember 2017

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Elmar Wepper mit seinem Bruder Fritz Wepper

