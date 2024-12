Elmar Weppers Frau Anita kämpft weiter mit seinem Verlust

Ein Jahr nach dem Tod des Schauspielers Elmar Wepper (✝79) spricht seine Witwe Anita offen über ihren Umgang mit der Trauer. In einem Interview mit dem Magazin Bunte erzählte sie von kleinen Fortschritten und ihrem Weg zurück ins Leben. "Es gibt diesen Satz: Die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt nicht", betonte Anita dabei. Doch sie fügt hinzu: "Die Zeit heilt zwar nicht, aber sie hilft."

Elmar, bekannt aus Produktionen wie der ZDF-Serie "Zwei Münchner in Hamburg" oder dem Film "Kirschblüten - Hanami", verstarb Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren. Besonderen Halt finde Anita laut dem Magazin in der Gesellschaft ihrer Hündin Emma. Das sensible Tier spüre ihre Traurigkeit und stehe ihr in schweren Momenten bei. "Bevor ich abends schlafen gehe, kommt sie noch einmal fünf Minuten zu mir auf eine Decke ins Bett", erzählte sie. Es sei, als wolle Emma, dass sie sich etwas glücklicher fühle. Danach gehe die Hündin wieder in ihr Körbchen. Diese kleinen Gesten geben Anita Kraft und lassen sie den Alltag besser meistern.

Elmar und Anita waren viele Jahre lang ein Paar und teilten miteinander Höhen und Tiefen. Nur wenige Monate nach Elmars Tod musste Anita einen weiteren Verlust verkraften: Im März starb auch Elmars älterer Bruder Fritz (✝82) nach langer Krankheit. Die Brüder waren nicht nur Kollegen, sondern hatten auch privat ein enges Verhältnis.

Getty Images Elmar Wepper im Dezember 2017

Getty Images Elmar Wepper mit seinem Bruder Fritz Wepper

