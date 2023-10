Marvel-Star Eka Darvilles Sohn Mana (10) stirbt an Hirntumor

Harter Schicksalsschlag für Eka Darville. Der Marvel-Star ist Vater von drei Söhnen. Doch im vergangenen Jahr mussten der Schauspieler und seine Frau eine schwere Nachricht verkraften: Bei ihrem zehnjährigen Sohn Mana wurden mehrere Tumore im Hirn festgestellt. Seitdem kämpfte der Kleine tapfer um sein Leben, doch nun hat er der Kampf gegen den Krebs verloren. Ekas Sohn Mana ist verstorben.

Das gibt Ekas Mutter in einem emotionalen Video auf der GoFundMe-Seite bekannt, die eingerichtet wurde, um Spenden für Mana zu sammeln. "Sie können sich vorstellen, wie groß die Trauer von Eka, Lila und Lilas Eltern, seinen Großeltern, mir und seinen kleinen Brüdern ist", beschreibt die Oma des Kleinen die Situation. Gleichzeitig gäbe es jedoch auch eine Menge Freude: "Nach einem so langen Kampf, der 463 Tage dauerte, seit die ganze Tortur begann, herrscht im Haus große Stille. Und jetzt ist er frei. Jetzt tanzt er im Licht. Wir alle sehen es, wir fühlen es, und ich weiß, dass viele von euch, so wie ich, Mana ewig geliebt haben", erklärt sie weiter.

Mana habe es geschafft, in seinem Leben mehr Herzen zu berühren, als die meisten in einem ganzen Leben. "Und er wird weiterhin Herzen berühren, mit seiner Geschichte, seinem Mut und seiner Kraft und seiner Weisheit […]", schwärmt seine Großmutter von ihrem verstorbenen Enkel.

