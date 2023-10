Tragischer Halloween-Tod: Vor 30 Jahren starb River Phoenix

River Phoenix (✝23) bleibt unvergessen! Der US-Amerikaner war bereits als Kind zu einem echten Star in Hollywood geworden. Mit nur neun Jahren hatte er seine Karriere als Schauspieler begonnen und anschließend die Branche erobert – ebenso wie die Herzen der Zuschauer. Doch 1993 starb der damalige Weltstar mit nur 23 Jahren. Heute jährt sich Phoenix' Tod zum 30. Mal und Promiflash blickt für euch auf den tragischen Tag zurück.

Am Halloween-Abend 1993 war der Blondschopf eigentlich mit seinem Bruder Joaquin (49), seiner Schwester Rain und seiner Freundin Samantha Mathis in dem Szeneclub Viper Room gewesen. Ebenfalls vor Ort waren damals Johnny Depp (60) und Flea. Vor dem Lokal in Los Angeles brach er jedoch überraschend auf dem Gehweg zusammen – und starb in den Armen seines Bruders. Später wurden in seinem Blut verschiedene Drogen festgestellt, als Todesursache wurde Herzversagen angegeben.

Seine Familie erinnert seit Rivers Tod immer wieder an ihn. Sein Bruder Joaquin zitierte ihn 2020 sogar während seiner Rede bei den Oscars, als er für Joker ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr benannte er zudem sein erstes Kind nach seinem Bruder – River Lee Phoenix.

MPP/SIPA/ Action Press Sidney Poitier und River Phoenix in "Little Nikita" 1988

United Archives GmbH/ Action Press River Phoenix, Schauspieler

Getty Images Joaquin Phoenix bei der 92. Oscar-Verleihung 2020

