Trennungsdrama: Oliver Pocher teilt wieder ein Hochzeitsbild

Er hängt wohl immer noch an ihr! Oliver (45) und Amira Pocher (31) gaben vor Kurzem ihre Trennung bekannt. Inzwischen hat die Österreicherin laut Gerüchten angeblich einen neuen Mann an ihrer Seite – den Motivationscoach Biyon Kattilathu (39). Während seine Ex-Frau die Trennung anscheinend gut verarbeitete, trauert Oliver seiner Ehe wohl noch hinterher. Der Comedian teilt nun nämlich ein Hochzeitsbild von sich und Amira im Netz!

In seiner Instagram-Story lässt der Comedian schöne Momente seiner gescheiterten Ehe noch einmal aufleben: Er teilt ein Foto der Hochzeit aus dem Jahr 2019! Das Paar heiratete auf den Malediven – Amira war zu diesem Zeitpunkt mit dem ersten Sohn schwanger. Unter das Bild schreibt er: "PS.: Echte Hochzeit…" Der Spruch soll vermutlich eine Anspielung auf die vorgetäuschte Hochzeit von Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) sein.

Olli gratulierte Amira erst kürzlich trotz der Trennung zum vierten Hochzeitstag. In dem Beitrag, den er in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, zeigte der 45-Jährige sich von seiner emotionalen Seite: "Ich wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich."

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

