Fans verarscht? Marc und Verena Kerth sind nicht verheiratet

Sie haben alle nur an der Nase herumgeführt! Marc Terenzi (45) und Verena Kerths (42) Beziehung gleicht einer wilden Achterbahnfahrt. Neben einigen Prügeleskapaden und Skandalen sollen die beiden eigentlich seit Kurzem verheiratet sein. Die Betonung liegt auf eigentlich, denn so wie es nun scheint, haben sie ihre Fans nur verarscht: Marc und Verena stellen klar, dass sie nicht Mann und Frau sind!

Im Interview mit RTL erklärt die Blondine: "Das muss man jetzt auch mal klarstellen. Irgendwie wurde da auch wieder viel zu gedichtet. Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden!" Offenbar wollten die zwei nur etwas Hochzeitsluft schnuppern. "Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten", verrät das Reality-Sternchen.

Kurz nach der Fake-Hochzeit klang das allerdings noch ganz anders. In einem Interview mit AZ schwärmte die Luxus-Liebhaberin nämlich noch in den höchsten Tönen von ihrer angeblichen Trauung. An eine Auflösung dachte sie dabei wohl nicht. "Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben. Seit 24 Jahren kennen wir uns, jetzt haben wir uns getraut", plauderte Verena aus und fügte hinzu: "Das ist alles so verrückt. Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Jetzt wird gefeiert."

Instagram / marc_terenzi Verena Kerth an ihrem Hochzeitstag, Oktober 2023 in Las Vegas

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi bei ihrer Hochzeit, Oktober 2023

