Mit Fake-Lippe: Khloé Kardashian wird an Halloween zur Puppe

Die Kardashians blühen an Halloween so richtig auf! Am Dienstag wurde das beliebte Gruselfest groß gefeiert. In den USA schmissen sich die Promis dazu mächtig in Schale und zeigten sich von ihrer kreativsten Seite. Da lässt sich natürlich auch die bekannteste Familie nicht lumpen: Khloé (39) und Kim Kardashian (43) präsentieren sich in diesem Jahr in einem Partnerkostüm – und zwar als lebensgroße Bratz-Puppen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Khloé am Dienstagabend mehrere Fotos ihrer Verkleidung. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester und zwei Freundinnen stellen die Unternehmerinnen die beliebten Puppen nach – inklusive falscher Lippen! Denn in einem Video zeigt die zweifache Mutter, wie sie ihren künstlichen Kussmund nach der Party abzieht.

Für Kim ist es in diesem Jahr schon das zweite Partnerkostüm. Gemeinsam mit ihrer Tochter North West (10) imitierte sie bereits zwei Figuren aus dem Kultfilm "Clueless": Kim strahlte als blonde Alicia Silverstone (47), während ihre Älteste in die Rolle von Stacey Dash (56) schlüpfte.

Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian, Unternehmerinnen

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian an Halloween 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West an Halloween 2023

Welches Partnerkostüm der Kardashians gefällt euch besser? Die Bratz-Puppen! Ganz klar "Clueless"! Abstimmen Ergebnis anzeigen



