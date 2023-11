Diese Stars dürften die Fame-Fighting-Hauptkämpfe gewinnen

Diese Stars könnten die Nase vorne haben! In wenigen Tagen steigt das Boxevent Fame Fighting, bei dem einige Promis ihre Streitigkeiten im Ring austragen. Die Hauptkämpfe sind Aleksandar Petrovic (32) gegen Diogo Sangre (29) und nach der geänderten Runden-Regel jetzt auch Can Kaplan gegen Luigi Birofio (24). Ein Profi-Trainer analysiert die Kampfpaarungen und ist sich sicher: Diese Stars können den Fight für sich entscheiden.

"Die Kämpfer nehmen das Event sehr ernst. Sie geben sichtlich Gas", sagt Angelo Tanga gegenüber Bild. Im Duell zwischen Gigi und Can sieht er einen Favoriten: "Ich vermute, dass Gigi sehr wild kämpfen wird. Dadurch powert er sich schnell aus. Dennoch glaube ich, dass Gigi gewinnen wird." Der Verlobte von Walentina Doronina (23) gehe mit einer Taktik vor: "Aufgrund seiner Körperstatur gehe ich davon aus, dass Can auf Zeit spielen wird. Sein Ziel wird es sein, dass Gigi sich auspowern soll. Deshalb wollte er auch unbedingt die fünf Runden haben."

Beim Kampf Aleks gegen Diogo scheint ebenfalls einer die Nase vorne zu haben: "Wie ich das sehe, scheint Aleks sehr diszipliniert zu sein. Als Personaltrainer weiß er, wie man sich am besten darauf vorbereitet. Er hat viel an der Explosivität gearbeitet, das sieht man deutlich in seinen Videos. Daher gehe ich davon aus, dass Aleks einen Vorteil haben wird." Da sich Diogo aber in Thailand vorbereitet hat, müsse immer mit einer Überraschung gerechnet werden.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Realitystar

