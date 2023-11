Diese Netflix-Trends darf man sich nicht entgehen lassen!

Damit lässt sich der November perfekt einläuten! Das immer rauer werdende Wetter lädt zu einem gemütlichen Fernsehabend auf der Couch ein – insbesondere der Streamingdienst Netflix hat so einiges in seinem Programm zu bieten. Produktionen wie Stranger Things oder Haus des Geldes wurden in der Vergangenheit bereits zu weltweiten Phänomenen. Diese Filme und Serien sind pünktlich zum Wochenende im Trend!

Im Serienprogramm auf Netflix kann aktuell die neue Miniserie "Bodies" punkten. Aber auch die neuen Folgen von Lupin und Élite fesseln die Nutzer derzeit vor ihre Bildschirme. Dicht dahinter reihen sich die Dokuserie von Fußballstar David Beckham (48) sowie die erst kürzlich hinzugefügte Horrorserie "Der Untergang des Hauses Usher" ein. Beliebt ist nach wie vor auch die deutsche Buchverfilmung "Liebes Kind".

Die Filmcharts werden dagegen von der Netflix-Eigenproduktion "Pain Hustlers" angeführt. Dabei kann sich auch die Besetzung definitiv sehen lassen! In die Hauptrollen des Dramas schlüpfen nämlich Emily Blunt (40), Chris Evans (42) und Catherine O'Hara (69)! Hoch im Rennen ist ebenfalls "The Marksman" mit Liam Neeson (71) und der Thriller "Die Vorteile des Betrogenwerdens".

MATÍAS URIS/NETFLIX Der Cast der siebten Staffel von "Élite"

Courtesy of Netflix Naila Schuberth in "Liebes Kind"

Netflix David Beckham in "Beckham"

