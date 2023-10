Diese Filme und Serien erwarten Netflix-Fans im November

Diese Neuheiten werden die Herzen von Film- und Serienfans mit Sicherheit höherschlagen lassen! Der Streamingdienst Netflix hat schon mit so einigen Filmen und Serien die Zuschauer vor den Bildschirmen gefesselt – dabei sorgt die Plattform immer wieder für eine willkommene Abwechslung. Passend zum Herbst hat der Streaming-Gigant auch jetzt für ordentlich Nachschub gesorgt. Doch was erwartet die Film- und Serienliebhaber im Herbst? Promiflash hat es für euch zusammengefasst!

Zwischen dem 31.Oktober und dem 3. November dürfen sich die Fans auf zahlreiche neue Filme freuen: So erscheinen am 31. Oktober "Ralph Barbosa: Cowabunga" und "Nine Days", einen Tag später folgen unter anderem die Streifen "Vertical Limit", "Locked In" oder "Diebinnen". Am 2. November wartet auf die Filmliebhaber etwas ganz Besonderes: In seiner Rolle des Robinson verliert Jude Law (50) in "Black Sea" unerwartet seinen Job und schließt sich daraufhin einer Crew an, die ein versunkenes U-Boot der Nazis finden will. Einen Tag darauf wird unter anderem aber auch das Drama "NYAD" auf der Plattform abrufbar sein.

Doch auch in Sachen Serien hat Netflix mal wieder einiges zu bieten! Der Streamingdienst nimmt direkt am 1. November die Miniserie "Der Fall Jens Söring - Tödliche Leidenschaft" in sein Programm auf. Am darauffolgenden Tag erscheinen unter anderem "Alles Licht, das wir nicht sehen" oder "Gadis Kretek". Am 3. November dürfen sich die Selling Sunset-Fans auf die siebte Staffel freuen. Zudem starten an dem Tag die Serien-Neulinge "Erin & Aaron", "Blue Eye Samurai" oder "Ferry: Die Serie".

Netflix Annette Bening in "NYAD"

Katalin Vermes / Netflix Louis Hofmann in "Alles Licht, das wir nicht sehen"

Netflix Jason und Brett Oppenheim in "Selling Sunset"

