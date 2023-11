Céline Dion und Co.: Starauflauf bei Katy Perrys Konzert

Katy Perry (39) ist eine der erfolgreichsten US-amerikanischen Sängerinnen der späten 2000er. Mit Hits wie "I Kissed a Girl" und "Teenage Dream" katapultierte sich die Star-Sängerin an die Spitze der Charts. Von 2017 bis 2018 war sie mit ihrem Album "Witness" ein letztes Mal auf Welttournee. Danach veranstaltete die gebürtige Kalifornierin eine Reihe von Konzerten in Las Vegas. Am vierten November fand die Finalshow der "Play"-Konzertreihe statt. Neben Ehemann Orlando Bloom (46) mischten sich auch viele andere Berühmtheiten unter Katys Publikum!

Auf Paparazzibildern, die TMZ vorliegen, sieht man, wie Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) alle Blicke auf sich ziehen. Die Fans der "California Gurls"-Interpretin hatten wohl für einen kurzen Moment nur noch Augen für das royale Ehepaar. Kurz davor überraschten Céline Dion (55) und ihre Zwillinge mit ihrer Ankunft im Konzertsaal. Die Sängerin war nach ihrer ärztlichen Diagnose eine lange Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Auch die dreijährige Tochter Daisy und ihr Verlobter Orlando haben den letzten Auftakt von Mama Katy selbstverständlich nicht verpasst.

Im Leben der 39-Jährigen läuft es aktuell wohl ziemlich gut – wäre da nicht dieser Streit mit einem Rentner. Die Musikerin und ihr Partner hatten das Haus eines Veteranen erworben. Dieser behauptete später jedoch, dass er sein Grundstück gar nicht verkaufen wollte und beim Unterzeichnen unter Medikamenteneinfluss stand. Katy soll deshalb nun vor Gericht aussagen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, Februar 2023

