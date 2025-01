Robert Pattinson findet den "Twilight"-Hass faszinierend

Robert Pattinson (38), bekannt aus der "Twilight"-Saga, hat in einem Interview mit GQ Spain über die anhaltende Faszination für die Filme sowie über deren Kritiker gesprochen. Der Schauspieler, der mit der Rolle des Vampirs Edward Cullen weltweit berühmt wurde, zeigte sich überrascht darüber, dass die Filmreihe, die im Jahr 2008 ihren Anfang nahm, noch immer so bedeutsam ist. "Ich finde es ein faszinierendes Phänomen", erklärte er und fügte hinzu: "Ich kann kaum glauben, welche kulturelle Relevanz diese Filme haben." Für Kritiker der Reihe fand er ebenfalls klare Worte: "Haltet ihr immer noch an diesem Sch**ß fest? Wie kann etwas, das vor fast 20 Jahren passiert ist, euch immer noch so traurig machen?"

Die "Twilight"-Filme, die auf den Romanen von Stephenie Meyer (51) basieren, polarisieren bereits seit ihrer Veröffentlichung. Während sie bei Millionen Fans Kultstatus genießen, werfen Kritiker der Reihe vor, das Vampir-Genre entzaubert zu haben. Auch Robert selbst hatte sich in der Vergangenheit häufiger kritisch über die Filme und seine Rolle geäußert. Doch mittlerweile scheint er lockerer damit umzugehen und betrachtet den Erfolg der Saga mit einer gewissen Gelassenheit. Er zieht sogar Parallelen zur Popularität von K-Pop und erklärt, dass der Hype um "Twilight" sich gewissermaßen ähnlich entwickelt habe, mit einem Revival, das in Korea begann und später eine neue Generation westlicher Fans begeisterte.

Trotz seines internationalen Durchbruchs mit "Twilight" hat Robert sich immer wieder bemüht, sich von seinem Image als Teenie-Idol zu lösen und facettenreiche Charaktere in anspruchsvollen Produktionen zu verkörpern. So hat sich der Schauspieler nach der Reihe eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Neben seiner Zusammenarbeit mit angesehenen Regisseuren wie Claire Denis (78) und Christopher Nolan (54) hat er zuletzt große Erfolge in der Rolle des Bruce Wayne in "The Batman" gefeiert. Privat scheint es für den Schauspieler ebenfalls gut zu laufen. Gerüchten zufolge soll er seine Freundin Suki Waterhouse (33) heimlich geheiratet haben.

Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart bei der "Twilight"-Premiere 2011

Action Press / Hollywood Picture Press Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight"

