Diese Stars konkurrierten mit Kristen Stewart um Bella-Rolle

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Kristen Stewart (34) als Bella in Twilight weltweit riesigen Erfolg hatte, und doch ist ihre Vampirrolle unvergesslich. Für die Darstellung der Bella Swan war Kristen allerdings nicht die erste Wahl, sie hatte ziemlich starke Konkurrenz aus der Hollywood-Welt. Diese Promis waren ebenfalls im Gespräch für die Rolle und hätten Edward ebenfalls anschmachten können:

Emily Browning (35) war die Favoritin der "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer (50), wie diese auf ihrer Website verkündete. "Sieh dir nur diese Lippen an! Ich liebe sie", schwärmte die Schriftstellerin von der "Lemony Snicket"-Schauspielerin. Nachdem der erste "Twilight"-Film erschienen war, rechtfertigte Emily sich für ihre Absage der Bella-Rolle gegenüber MTV: "Was tatsächlich passiert ist, ist, dass ich gebeten wurde, vorzusprechen – nicht die Rolle zu übernehmen, sondern nur vorzusprechen – kurz nachdem die Dreharbeiten zu 'The Uninvited' beendet waren." Da Emily sich von diesem Projekt erholen wollte, bevor sie einen Vertrag für eine ganze Filmreihe unterschrieb, schlug sie das Franchise aus. Ganz vergessen hatte Stephenie Emily wohl nicht, denn in der Verfilmung des Buches "Seelen" spielte die heute 35-Jährige den zweiten Körper der Alien-Hauptfigur.

Auch Lily Collins (35) hatte ein Vorsprechen für Bella, wie sie gegenüber Crave verriet: "Das ist viele Jahre her. Ich war neu in der Szene, neu im Vorsprechen und es war immer so eine Art 'Was wird passieren?'" Dass sie die Rolle damals nicht bekam, nimmt sie niemandem übel. "Ich glaube, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht und dass jeder, der die Rollen bekommt, die er bekommt, dazu bestimmt ist. Daran glaube ich fest", erklärte sie optimistisch.

Michelle Trachtenberg (39) scherzte in einem Interview mit Us Weekly, dass sie ebenfalls für "Twilight" in Betracht gezogen wurde, und das aus einem ganz bestimmten Grund: "Weil es nur so wenige blasse Mädchen in Hollywood gibt." Sie fügte hinzu, dass sie die Regisseurin Catherine Hardwicke (69) schon seit Jahren kannte, aber es aus zeitlichen Gründen nie zu einem Vorsprechen kam. Außerdem war sie, was die Rolle einer Untoten betrifft, schon bedient. "Ich habe bereits Buffy", erklärte sie und verwies auf die Serie Buffy – Im Bann der Dämonen. "Ich habe das Vampir-Ding schon gemacht."

Ein weiterer Superstar, der Bella hätte verkörpern können, war Jennifer Lawrence (34) – die allerdings ziemlich schnell wieder ausschied. "Ich habe für 'Twilight' vorgesprochen und sie haben mich sofort abgelehnt", gestand sie im "The Rewatchables"-Podcast. Damals hatte sie nicht einmal einen Rückruf erhalten, doch heute ist sie froh darüber. "Mein Leben wäre völlig anders verlaufen. Ich habe Die Tribute von Panem bekommen, ich glaube, so ein Jahr später." Und wer hätte denn sonst die Rolle der Katniss gespielt?

Getty Images Emily Browning im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Getty Images Michelle Trachtenberg in West Hollywood, 2006

Jennifer Lawrence, Schauspielerin

