"The Icon League": Toni Kroos gründet eine neue Fußball-Liga

Er bringt eine neue Idee an den Start! Toni Kroos (33) zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Fußballspielern. Seit 2014 spielt der Weltmeister beim spanischen Topclub Real Madrid. Doch das reicht dem Mittelfeldspieler offenbar nicht: Er möchte auch abseits des Platzes richtig durchstarten. Ein neues Fußball-Format soll ihm dabei helfen: Toni gründet gemeinsam mit einem Social-Media-Star eine neue Liga.

Gemeinsam mit Elias Nerlich plant Toni "The Icon League", die ab kommendem Sommer an den Start gehen soll. Wie das Format genau aussehen soll, ist noch nicht bekannt. "Der klassische Fußball, so wie ich ihn spiele und liebe, wird immer weiter existieren und Menschen auf der ganzen Welt auch künftig begeistern und elektrisieren", sagt Toni in einer Pressemitteilung. Viele bekannte Namen hätten für das Projekt bereits zugesagt.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Liga gibt es trotzdem: "Es gibt eine hohe Anzahl von Fans, die auch Lust auf ein anderes Fußball-Format haben. Auf ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel, in dem es plötzlich unvorhergesehene Wendungen geben kann. Auf einen Fußball mit mehr Toren und Entertainment", sagt Toni. Genau das werde er bieten.

Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballer

Anzeige

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit der Klub-WM-Trophäe

Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de