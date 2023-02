Keiner gewann öfter: Toni Kroos sichert sich neuen Rekord

Toni Kroos (33) gehört zu den aktuell weltbesten Fußballern. 2014 wurde er mit der A-Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Seit neun Jahren steht er beim spanischen Rekordmeister Real Madrid unter Vertrag und konnte für die Madrilenen bereits 260 Spiele absolvieren. Als einziger deutscher Spieler gewann Toni fünfmal die Champions League. Aber das ist nicht der einzige Rekord, den der zentrale Mittelfeldspieler hält.

Real Madrid hat zum fünften Mal die Klub-WM gewonnen. Der Champions-League-Sieger setzte sich im marokkanischen Rabat am Samstagabend (11. Februar 2023) im Finale mit 5:3 (2:1) gegen den asiatischen Vertreter Al-Hilal aus Saudi-Arabien durch. Toni durfte somit zum sechsten Mal den Titelgewinn feiern – niemand gewann die Klub-WM häufiger als der 33-jährige Real-Profi.

Beim spansichen Rekordmeister ist der in Greifswald geborene Toni in bester Gesellschaft – denn dort steht er gemeinsam mit Karim Benzema (35) auf dem Platz. Der Franzose ist aktuell für den Ballon d'Or nominiert. Sollte Karim in diesem Jahr den Titel gewinnen, könnte er seinen Erfolg aus dem vergangenen Jahr wiederholen.

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit der Klub-WM-Trophäe

Getty Images Toni Kroos im Finale der Klub-WM

Getty Images Toni Kroos und Karim Benzema, Januar 2023

