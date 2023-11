Das ist die Ursache für Football-Legende Dick Butkus' Tod!

Nun herrscht endlich Gewissheit. Vor wenigen Wochen erschütterten traurige Nachrichten die Sportwelt: Dick Butkus (✝80) ist tot. Der Footballer hatte nicht bloß einige Matches auf dem Spielfeld bestritten, sondern auch an einigen Film- und Serienproduktionen mitgewirkt. Sein Ableben traf viele Fans. In einem Statement seiner Familie hieß es, er sei friedlich im Schlaf verstorben. Nun gibt es aber neue Erkenntnisse und die Todesursache von Dick steht fest!

Dokumente, die TMZ Sports vorliegen, zeigen auf, dass die Chicago-Bears-Legende am 5. Oktober an einem Schlaganfall gestorben sei. In den Papieren sind auch sekundäre Ursachen gelistet. Darunter ein unregelmäßiger Herzschlag, welcher bereits wenige Wochen vor seinem Tod aufgetreten sei. Außerdem habe Dick bereits seit einigen Jahren mit einem hohen Cholesterinwert sowie verdickten Arterien zu kämpfen gehabt.

"Die Familie Butkus bestätigt, dass die Football- und Unterhaltungslegende Dick Butkus über Nacht in Malibu friedlich im Schlaf verstorben ist", hieß es in dem Statement seiner Familie auf X, mit dem sie Dicks Fans von seinem Tod unterrichteten. Die Liebsten des Sportlers seien beisammen und froh über alle Gebete und Unterstützung.

Getty Images Dick Butkus, Ex-NFL-Star

Getty Images Dick Butkus, Ex-NFL-Star

Getty Images Dick Butkus, Ex-NFL-Star

