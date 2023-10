US-Football-Legende Dick Butkus mit 80 Jahren verstorben

Ein trauriger Tag für die Sportwelt. Richard Marvin "Dick" Butkus zählt zu den größten Football-Spielern der US-Geschichte. Mit den Chicago Bears hatte der Ex-Linebacker zwischen 1965 und 1973 so einige Erfolge feiern dürfen und wurde nach seinem Karriereende im Jahre 1979 in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Auch in einigen Filmen und Serien war der Sportler zu sehen gewesen – beispielsweise in "Mord ist ihr Hobby". Doch nun werden traurige Neuigkeiten bekannt: Dick ist gestorben.

Das gibt seine Familie in einem Statement gegenüber via den Chicago Bears auf X bekannt. "Die Familie Butkus bestätigt, dass die Football- und Unterhaltungslegende Dick Butkus über Nacht in Malibu friedlich im Schlaf verstorben ist", heißt es in der Erklärung. Dicks engster Kreis sei nun mit seiner Frau Helen zusammen: "Sie sind dankbar für ihre Gebete und Unterstützung."

Zahlreiche Fans, Freunde und Footballkollegen trauern im Netz um den Verstorbenen. "Dick war der ultimative Bear und einer der größten Spieler in der Geschichte der NFL. Er war Chicagos Sohn. Er verkörperte das, was unsere großartige Stadt ausmacht, und nicht zufällig auch das, was George Halas [der Trainer] bei einem Spieler suchte: Härte, Intelligenz, Instinkt, Leidenschaft und Führungsstärke", schreibt beispielsweise der Vorsitzende der Chicago Bears auf X.

Getty Images Dick Butkus, Ex-NFL-Star

