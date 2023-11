Intrigen: Patrick Fernandez mutiert bei GZSZ zum Bösewicht!

Patrick Fernandez zeigt bei GZSZ sein schauspielerisches Können! Seit Herbst 2022 schlüpft er in der beliebten Vorabendserie in die Rolle des feurigen Latin Lovers Carlos Lopez. Er konnte schon einige Frauenherzen erobern – doch in letzter Zeit fokussiert sich der Bauleiter eher auf seinen Job: Er will die Firma W&L an sich reißen! Patrick ist begeistert vom Imagewandel seiner Rolle.

"Katrin Fleming (gespielt von Ulrike Frank, 54) hat in Carlos Lopez dessen Killerinstinkt geweckt. Er ist ein Mensch, der dies nicht für das Geld tut, sondern um Aufregung in sein Leben zu bringen", erklärt er RTL. Patricks Charakter sei an sich kein böser Mensch, sondern nur dazu gemacht worden – und dieser Wandel macht dem Schauspieler total viel Spaß! "Für mich war es eine wirklich gute Herausforderung, diese neue Seite von Carlos mit der Hilfe der großartigen Schauspiel-Coaches, die wir bei GZSZ haben, vorzubereiten und in diese dunkle Seite einzutauchen. Dafür bin ich allen sehr dankbar", schwärmt er.

Doch wie geht es jetzt für Carlos bei GZSZ weiter? "Carlos Lopez ist ein Kämpfer, sei es in der Liebe oder im Leben. Das birgt sehr viel Konfliktpotenzial, aber auch Romantik!", kündigt Patrick verheißungsvoll an. Er selbst heiße den Rachefeldzug des Fieslings aber nicht gut: "Als energiegeladener Mensch denke ich, dass Rache einem sehr viel Schlechtes antun kann."

RTL / Rolf Baumgartner Carlos (Patrick Fernandez) und Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez, Schauspieler

RTL / Rolf Baumgartner Michi (Lars Pape) und Carlos (Patrick Fernandez) bei GZSZ

